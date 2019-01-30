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На Дону на мель сел сухогруз под флагом Монголии

На Дону на мель сел сухогруз под флагом Монголии
Фото: Fleetphoto.ru
На мелководном участке русла Дона - Елизаветинском перекате - судно село на мель. Инцидент произошёл с сухогрузом Lev Soldatov в Азовском районе 1 февраля около 10:30.

Корабль под флагом Монголии следовал в Ростов под загрузку. Его маршрут пролегал через нейтральные воды Чёрного моря.
- Он находится за пределами судового хода и не мешает проходу других судов, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, - ограничений для судоходства нет.

В спасательном ведомстве добавили, что в результате ЧП разлива нефтепродуктов не произошло. У экипажа есть запас воды и еды на несколько суток.

Чтобы снять судно с мели, к месту происшествия направляются два буксира.

Напомним, что накануне, 31 января, аналогичный случай произошёл в Азово-Донском морском канале с сухогрузом, следовавшим из Турции в Азов.

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