На Дону на мель сел сухогруз под флагом Монголии



Фото: Fleetphoto.ru

На мелководном участке русла Дона - Елизаветинском перекате - судно село на мель. Инцидент произошёл с сухогрузом Lev Soldatov в Азовском районе 1 февраля около 10:30.



Корабль под флагом Монголии следовал в Ростов под загрузку. Его маршрут пролегал через нейтральные воды Чёрного моря.

- Он находится за пределами судового хода и не мешает проходу других судов, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, - ограничений для судоходства нет.



В спасательном ведомстве добавили, что в результате ЧП разлива нефтепродуктов не произошло. У экипажа есть запас воды и еды на несколько суток.



Чтобы снять судно с мели, к месту происшествия направляются два буксира.



Напомним, что накануне, 31 января, аналогичный случай произошёл в Азово-Донском морском канале с сухогрузом, следовавшим из Турции в Азов.