Следователи начали проверку по факту смертельного пожара в Зернограде

Фото: СУ СК России по Ростовской области

В СУ СК по Ростовской области начали проверку по факту обнаружения тела женщины на месте пожара в Зернограде. ЧП случилось 4 марта в трехэтажке на улице Советской, 25.Пламя вспыхнуло около 21:00 на втором этаже. Жильцы почувствовали едкий запах гари и вызвали сотрудников МЧС. Огонь уничтожил 800 квадратов постройки. Пожар тушили 50 спасателей на 15 автоцистернах.Пожару был присвоен второй ранг сложности. Из дома были эвакуированы 35 человек, из которых 11 разместили в доме детского творчества «Ермак» на улице Советской, 40.Огонь потушили лишь спустя почти 15 часов. При разборе завалов в одной из квартир обнаружили тело 70-летней женщины с термическими ожогами.- Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в СУ СК по Ростовской области.