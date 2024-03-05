Следователи начали проверку по факту смертельного пожара в Зернограде
В СУ СК по Ростовской области начали проверку по факту обнаружения тела женщины на месте пожара в Зернограде. ЧП случилось 4 марта в трехэтажке на улице Советской, 25.
Пламя вспыхнуло около 21:00 на втором этаже. Жильцы почувствовали едкий запах гари и вызвали сотрудников МЧС. Огонь уничтожил 800 квадратов постройки. Пожар тушили 50 спасателей на 15 автоцистернах.
Пожару был присвоен второй ранг сложности. Из дома были эвакуированы 35 человек, из которых 11 разместили в доме детского творчества «Ермак» на улице Советской, 40.
Огонь потушили лишь спустя почти 15 часов. При разборе завалов в одной из квартир обнаружили тело 70-летней женщины с термическими ожогами.
- Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в СУ СК по Ростовской области.