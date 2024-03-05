Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Зернограде при разборе завалов в сгоревшем доме нашли тело 70-летней женщины

В Зернограде при разборе завалов в сгоревшем доме нашли тело 70-летней женщины
В Зернограде спасатели приступили к разбору завалов сгоревшего дома № 25 на улице Советской. Под горой камней было обнаружено тело 70-летней женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар вспыхнул 4 марта около 21:30 в одной из квартир трехэтажки на улице Советской, 25. За считанные минуты подъезд затянуло дымом. Жильцы, почувствовав запах гари, стали выбегать на улицу с вещами, документами и домашними животными. Вскоре на вызов приехали пожарные.

Стихия распространилась на 800 квадратных метров, охватив крышу и верхний этаж. Локализовать пожар удалось примерно к 05:00, а полностью потушить - еще через восемь часов, к 13:00. На месте ЧП работали 50 спасателей и были задействованы 15 единиц спецтехники.

Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, пламя вспыхнуло именно в квартире погибшей пенсионерки.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.