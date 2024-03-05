В Зернограде при разборе завалов в сгоревшем доме нашли тело 70-летней женщины

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Зернограде спасатели приступили к разбору завалов сгоревшего дома № 25 на улице Советской. Под горой камней было обнаружено тело 70-летней женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар вспыхнул 4 марта около 21:30 в одной из квартир трехэтажки на улице Советской, 25. За считанные минуты подъезд затянуло дымом. Жильцы, почувствовав запах гари, стали выбегать на улицу с вещами, документами и домашними животными. Вскоре на вызов приехали пожарные.Стихия распространилась на 800 квадратных метров, охватив крышу и верхний этаж. Локализовать пожар удалось примерно к 05:00, а полностью потушить - еще через восемь часов, к 13:00. На месте ЧП работали 50 спасателей и были задействованы 15 единиц спецтехники.Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, пламя вспыхнуло именно в квартире погибшей пенсионерки.