Шокирующие кадры с крупного пожара в жилом доме в Зернограде

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Появилось шокирующее видео с крупного пожара в Зернограде Ростовской области. Пламя разгорелось в жилом доме на улице Советской, 25.Пожар вспыхнул около 21:30 на втором этаже постройки. Жильцы почувствовали запах гари и сразу же вызвали МЧС. Для тушения огня задействовали 39 спасателей на 11 автоцистернах. За пару минут пламя охватило площадь 800 квадратных метров. Были эвакуированы 35 жильцов, пожару присвоили второй ранг сложности. В результате ЧП пострадавших нет.На видео показано, как огонь охватил всю площадь крыши. Недалеко от горящего дома стоят люди, которые лишились жилья, рядом работают спасатели.По состоянию на 9:00 полной ликвидации пока не было.На протяжении 10 часов специалисты пытаются потушить пожар. Ситуацию осложняет то, что в городе лишь одна пожарная часть. Подмогу пришлось вызывать из соседнего поселка Целина. Кроме того, в городе постоянно случаются перебои с водой. Возможно, из-за этого специалисты потеряли драгоценное время.