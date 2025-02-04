Слава Чепурченко принял участие в шоу «Выжить в Самарканде»

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Актер Слава Чепурченко принял участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Об этом 37-летний артист рассказал в своих соцсетях 3 февраля.Участие Славы в новом сезоне шоу стало настоящей неожиданностью. Кроме того, появление актера в кадре прошло нетипично. Он притворился официантом и не вызывал подозрений. Однако его друг Торнике узнал по улыбке.- Радости нет предела! Впереди меня ждет еще одно чудо-приключение! - пишет актер.Вячеслав Чепурченко - актёр театра и кино. Он родился в городе Ростове, но вскоре уехал. Мужчина поступил на театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.Большую популярность ему принесли проекты «Ледниковый период» и «Выжить в Дубае». В последнем он познакомился с борцом Торнике, они сразу нашли общий язык и стали поддерживать друг друга на испытаниях. Слава дошел до финала и в последний момент проиграл участнице из «народной команды».