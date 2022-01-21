В Ростове скончался ветеран пожарной охраны Виктор Харьков

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону ушел из жизни 81-летний ветеран пожарной охраны Виктор Харьков. Полковник внутренней службы умер 22 января из-за болезни, которая мучила его долгое время. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. О том, что это за болезнь, информации пока нет.Церемония прощания с Виктором Харьковым пройдет 25 января в 11:00 в ростовском храме Иоанна Воина на 339-й Стрелковой Дивизии.Харьков родился в селе Злодейском (сейчас - станица Кировская) Кагальницкого района Ростовской области, в семье железнодорожника. Учился он в пожарно-техническом училище Львова. Спустя время Виктор Харьков получил образование в высшей школе МВД СССР и возглавил пожарно-техническую станцию.С 1978 по 1983 годы Харьков руководил отделом Госпожнадзора УПО ГУВД Ростовской области. С 1994-го и до выхода на пенсию служил в должности замначальника УПО ГУВД по региону. С 1997 по 2015 годы Харьков находился на посту главы Совета ветеранов ГУ МЧС России по Ростовской области, а позднее стал членом областного Совета ветеранов.