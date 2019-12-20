Жительница Ростова просит сделать переход к мемориалу в Змиевской балке



Жительница донской столицы просит сделать переход к мемориалу в Змиевской балке. Соответствующая информация появилась 23 декабря на популярном городском портале.



Ростовчанка просит построить пешеходную зону от улицы Алейникова к мемориалу. Необязательно, чтобы это был подземный переход, можно сделать наземный с кнопкой для пешеходов.



К слову, это не первая просьба ростовчан сделать удобным доступ к мемориалу. Некоторые обращения были направлены на ремонт моста, проходящего через Темерник к Змиевской балке. Однако ни одна из просьб горожан так и не была рассмотрена властями.