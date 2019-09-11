Скандально известная звезда «Дома 2» из Ростова рассказала, что собирается родить ребенка



Популярная экс-участница «Дома 2» из Ростова Марина Мексика задумалась о рождении ребёнка. Девушка рассказала, что мысль о появлении малыша посетила её во время отдыха на берегу моря.



Мексика заявила, что родит первенца только тогда, когда переедет в Европу. «Я безумно люблю Москву и у меня на неё огромные страны, но малыш у меня появится в другой стране», - написала в своём микроблоге Марина.



Она сопроводила свой пост откровенной фотографией в блестящем купальнике. Некоторым фолловерам показалось, что у Мексики округлился живот. Они даже поинтересовались, не беременна ли она. Однако ростовчанка в шутку ответила, что во всём виновата система «ол инклюзив» в турецком отеле, где она сейчас проводит время.