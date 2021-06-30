СК проводит проверку по факту гибели подростка с отцом в море в Азовском районе
В Азовском районе следователи организовали проверку по факту гибели отца и сына в Таганрогском заливе. Трагедия случилась 30 июня на Павло-Очаковской косе.
В тот день семья отправилась на отдых к морю. 15-летний Станислав вместе с 59-летним отцом решили искупаться. Через какое-то время мама парня потеряла их из виду. Найти домочадцев самостоятельно не удалось, и обеспокоенная женщина вызвала спасателей.
Вскоре тело мужчины выбросило на берег рядом с тем местом, где он пропал. К вечеру поднялся шторм. Правоохранители, спасатели и волонтеры искали подростка больше суток. Утром 2 июля тело Станислава обнаружили на берегу моря в селе Стефанидинодаре.
- Проводится доследственая проверка по факту гибели 59-летнего мужчины и его 15-летнего сына в результате утопления в воде, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.