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СК проводит проверку по факту гибели подростка с отцом в море в Азовском районе

СК проводит проверку по факту гибели подростка с отцом в море в Азовском районе
В Азовском районе следователи организовали проверку по факту гибели отца и сына в Таганрогском заливе. Трагедия случилась 30 июня на Павло-Очаковской косе.

В тот день семья отправилась на отдых к морю. 15-летний Станислав вместе с 59-летним отцом решили искупаться. Через какое-то время мама парня потеряла их из виду. Найти домочадцев самостоятельно не удалось, и обеспокоенная женщина вызвала спасателей.

Вскоре тело мужчины выбросило на берег рядом с тем местом, где он пропал. К вечеру поднялся шторм. Правоохранители, спасатели и волонтеры искали подростка больше суток. Утром 2 июля тело Станислава обнаружили на берегу моря в селе Стефанидинодаре.

- Проводится доследственая проверка по факту гибели 59-летнего мужчины и его 15-летнего сына в результате утопления в воде, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

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