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Пропавшего в Азовском районе подростка нашли мертвым в море

Пропавшего в Азовском районе подростка нашли мертвым в море
В Азовском районе 15-летнего парня, пропавшего на Павло-Очаковской косе, нашли мертвым. Тело жителя Ставрополя Станислава Г. обнаружили утром 2 июля.

Подросток вместе с родителями приехал отдохнуть к морю 30 июня. Парень с отцом пошли купаться, а через некоторое время пропали из виду. Мама Станислава забила тревогу и вызвала спасателей и экстренные службы.

Вскоре тело мужчины выбросило на берег, недалеко от места, где он пропал. Его сына искали больше суток. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

- Утром 3 июля тело подростка обнаружили на берегу моря в селе Стефанидинодаре, - рассказал DonDay Азов начальник Азовского центрального поисково-спасательного подразделения Андрей Рущенко.

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