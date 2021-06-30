Пропавшего в Азовском районе подростка нашли мертвым в море
В Азовском районе 15-летнего парня, пропавшего на Павло-Очаковской косе, нашли мертвым. Тело жителя Ставрополя Станислава Г. обнаружили утром 2 июля.
Подросток вместе с родителями приехал отдохнуть к морю 30 июня. Парень с отцом пошли купаться, а через некоторое время пропали из виду. Мама Станислава забила тревогу и вызвала спасателей и экстренные службы.
Вскоре тело мужчины выбросило на берег, недалеко от места, где он пропал. Его сына искали больше суток. К поискам подключились волонтеры и СМИ.
- Утром 3 июля тело подростка обнаружили на берегу моря в селе Стефанидинодаре, - рассказал DonDay Азов начальник Азовского центрального поисково-спасательного подразделения Андрей Рущенко.