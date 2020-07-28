По факту гибели 31-летнего ростовчанина в бассейне ГРК «Рио» следователи начали проверку

СКР проводит проверку по факту гибели 31-летнего мужчины в бассейне ГРК «Рио». Происшествие случилось 27 июля в загородном комплексе в Мясниковском районе.Как ранее сообщалось, 31-летний Игорь П. отдыхал с друзьями на территории комплекса. Он полез в бассейн, где ударился головой и умер. Медикам комплекса не удалось его спасти.- Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются очевидцы, – прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.Точная причина смерти станет известна после проверки.