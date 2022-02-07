Сити-менеджер Ростова рассказал о масштабном освоении Левого берега

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на совещании об итогах работы департамента экономики рассказал об освоении Левого берега. Территория станет в полной мере инвестиционно привлекательной.Он подчеркнул, что до этого левобережная зона интересной для компаний не была. Появление «Ростов Арены» и парка «Левобережного» привлекло инвесторов. Они задумались о масштабном освоении этой территории. Отдельно Алексей Логвиненко прокомментировал планы по строительству жилого района:— В перспективе здесь появится один из современнейших микрорайонов с высокоразвитой инфраструктурой. Школа, детский сад, новый красивый парк – все это будет построено полностью за счет инвесторов, — рассказал Алексей Логвиненко.По словам главы администрации Ростова, проект будет привлекательным для многих инвесторов, что сыграет в пользу городского бюджета. Речь идет о миллиардах рублей.К тому же, чтобы левобережная территория успешно осваивалась и дальше, нужно, чтобы здесь жили люди. Возведение первого микрорайона на Левом берегу планирует группа компаний «ЮгСтройИнвест». Здесь будут тринадцать домов, школа на 1 100 мест и два детских сада, а также поликлиника на 150 посетителей. Поблизости обустроят большой парк площадью 14 гектаров.Ранее губернатор Василий Голубев назвал этот проект масштабным и инвестиционным. Его реализация предполагает передачу более трех сотен квартир в собственность города.