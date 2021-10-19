«Единая креативная бизнес-платформа»: центр Ростова могут перенести на Левый берег Дона

Левый и правый берега Дона объединят канатной дорогой. Ее высота - 60 метров. Об этом сообщил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Уже известно о планах строительства на Левом берегу Дона парка, большой школы, медицинского центра и торгово-развлекательного комплекса.- Единое креативно-деловое пространство станет привлекательным для бизнеса и инвесторов, что станет позитивным моментом для экономики города, - пояснил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Он также рассказал о перспективе переноса на Левый берег Дона ипподрома и спортивного клуба. Обновленные правила землепользования и застройки позволяют продлить Левобеженый парк и набережную до залива Ковш.Центром Ростова может стать территория гребного канала.- Это решение станет одним из значимых в истории города, в его развитии, поскольку правая сторона себя уже исчерпала, - отмечает депутат Вячеслав Камышный. - За счет переноса центра появляется возможность говорить о совершенствовании территории от Аксайского до Ворошиловского мостов.Ранее появилась информация, что городские власти планируют подать заявку на проведение Олимпиады в 2036 году. Игры могут состояться на Левом берегу Дона.