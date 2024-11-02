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Сильный ветер в Ростове повалил 22 дерева

Сильный ветер в Ростове повалил 22 дерева
В Ростове сильный ветер повалил 22 дерева и две слабозакрепленные конструкции. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 2 ноября.

Спасатели и коммунальщики устранили последствия 16 происшествий, на контроле остаются еще 8. Больше всего случаев зафиксировано в Первомайском и Октябрьском районах — по шесть в каждом. В Ворошиловском и Железнодорожном районах зафиксировано по четыре случая.

По прогнозам синоптиков, к 15:00 ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное. Скорость ветра уменьшится только к 22:00, но порывы останутся сильными — до 18 метров в секунду.

Ростовчан призывают учитывать это и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Фото: Дондей
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