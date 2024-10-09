Шуточные ролики «Ростова» про арбитров прокомментировал глава департамента судейства РФС

Фото: ФК Ростов

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич поделился своими мыслями о шутливых роликах, созданных футболистами «Ростова» в адрес арбитров, в беседе с телеканалом «Матч ТВ».— Мы должны быть открыты для критики, — сказал он. — В судейской работе это обычное явление. Клубы анализируют спорные моменты по-своему, и это тоже вполне нормально. Во всех странах мира люди шутят над судьями, потому что футбол — самый популярный вид спорта. Однако важно, чтобы такие шутки не переходили грань.Следует отметить, что «Ростов» часто сталкивается с ошибками арбитров на поле. Это побудило футболистов из южного города создавать шуточные видео, в которых они под свои песни высмеивают ситуации на поле.Одно из таких видео появилось после матча с махачкалинским «Динамо». В нём был использован трек под названием «Недостаточный контакт». Название песни было взято из решения судьи матча Сергея Карасева, который отказался признать толчок ростовского футболиста со стороны динамовца, аргументировав это тем, что между игроками был «недостаточный контакт». С таким решением согласилась и судебно-экспертная комиссия РФС.Всего у «Ростова» накопилось более десяти подобных видео. Пока ростовчане не перешли грань дозволенного, однако им неоднократно давали понять, что эту практику следует прекратить.