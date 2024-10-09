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В Ростовской области снят режим ЧС в лесах

В Ростовской области снят режим ЧС в лесах
В Ростовской области отменили режим ЧС, который был введен 30 сентября из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в «Авиалесоохране».

Напомним, что режим ЧС был введен в регионе для оперативной ликвидации лесного пожара в Милютинском районе после того, как там упал беспилотник. В тот же день в Ростовской области произошло ещё четыре менее масштабных возгорания. Тушение пожаров осложняли погодные условия: штормовой ветер и жара до +27 градусов.

— В районах всех очагов действовал чрезвычайный класс пожарной опасности по погодным условиям, — уточнили в ведомстве.

Особый противопожарный режим продолжает действовать в Ростовской области.
Фото: МЧС
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