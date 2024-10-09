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Валерий Карпин сообщил, что в ноябре сборная России сыграет против Сирии

Валерий Карпин сообщил, что в ноябре сборная России сыграет против Сирии

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин рассказал СМИ о предстоящей встрече команды с национальной сборной Сирии в ноябре.

В настоящее время российская команда находится на сборах в Новогорске. На данный момент, в октябре, у команды нет запланированных товарищеских матчей. Ранее сборная Пакистана отказалась участвовать в намеченной встрече, которая должна была пройти в октябре.

В ноябре товарищеские матчи сборной России по футболу пройдут с двумя командами. Одной из них является сборная Сирии, а имя второго соперника пока остается неизвестным.

Следует отметить, что из-за введенных санкций сборная России по футболу с 2022 года не участвует в международных турнирах. Однако ей разрешено проводить товарищеские матчи.
Фото: соцсети ФК "Ростов"
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