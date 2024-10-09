В Ростовской области похоронят десантника, погибшего на СВО

Фото: Администрация города Стрежевой

В Ростовской области похоронят погибшего на СВО десантника. Церемония прощания с 36-летним Александром Фетисовым пройдет 10 октября.Мужчина родом из Тамбовской области. Летом 2023 года он подписал контракт с ВС РФ на участие в спецоперации. Александра назначили замкомандира боевой машины, наводчиком-оператором парашютно-десантного батальона.При исполнении приказа боец получил тяжелое ранение, от которого скончался 29 сентября. По информации издания DonDay, тело мужчины транспортировали в Ростовскую область по просьбе сестры, которая здесь проживает.Александра похоронят в селе Покровском Неклиновского района.