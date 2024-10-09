Житель Новочеркасска расправился со своим приятелем

Фото: DonDay

В Новочеркасске осудили мужчину за расправу над своим другом. Информацию об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области 9 октября.Дружеская драма разыгралась в марте 2024 года в Новочеркасске. Во время застолья между двумя знакомыми возник конфликт. После долгих споров один из них начал сильно избивать своего товарища.Когда страсти накалились до предела, горожанин схватил нож и вонзил острие в тело друга. Удар оказался смертельным.Судом ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима