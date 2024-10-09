Алексей Логвиненко: В Ростове из запланированных к ремонту 47 дорожных объектов работы завершены на 46

Фото: Администрация Ростова.

В донской столице продолжаются работы по ремонту дорожных объектов. На сегодняшний день из запланированных к ремонту 47 дорожных объектов работы завершены на 46. На некоторых дорогах подрядчики доделывают сопутствующие работы и устраняют замечания.На одной из главных магистралей города, проспекте Буденновском, на участке от улицы М. Горького до Целиноградской ремонт находится уже на финальной стадии. Общая протяженность отремонтированного участка составила 1,75 км. Сейчас идет приемка выполненных работ. После проведения контроля качества дорожные службы нанесут горизонтальную дорожную разметку.- По результатам сложившейся экономии определены еще четыре объекта общей протяженностью 2 км. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на проведение ремонтных работ, - пояснил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Вместе с этим особое внимание уделяется не только ремонту крупных городских магистралей, но и дворовых проездов, которые расположены внутри жилой застройки. Запланированные на этот год работы по ремонту (дворовых) территорий многоквартирных жилых домов коммунальные службы завершили.Места выбирались на основании мониторинга и рассмотрения обращений граждан администрациями районов. Новый асфальт уложили на площади почти 50 тыс. кв. м. На эти цели было направлено порядка 100 млн рублей.- Работы по ремонту внутриквартальных проездов и обустройству дворовых территорий будут продолжены в следующем году с наступлением благоприятных погодных условий, - добавил Алексей Валентинович.