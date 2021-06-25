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МЧС: В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливень и штормовой ветер

МЧС: В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливень и штормовой ветер
В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий. Весь день 29 июня ожидается гроза с ливнями и градом, а также шквалистый ветер. Сила порывов воздушных масс достигнет 22 метров в секунду (79 километров в час).

Накануне, 28 июня, непогода также накрыла донской регион. На территории всей области прошли обильные дожди. Десятки дорог превратились в реки. Подобное местные жители наблюдали практически весь июнь. Заключительным этапом непогоды стали массовые подтопления в середине месяца, а также падения деревьев и опор ЛЭП от ветра.

Во время грозы нужно отключить все электроприборы дома, закрыть окна и двери. На улице не рекомендуется находиться рядом с одиноко стоящими деревьями и максимально избегать контакта с водой рядом с линиями электропередачи.

Автомобилистам по возможности стоит отложить поездки в течение дня. Оставлять машины только на специальных парковочных площадках. Нужно быть особенно внимательными за рулем и не лихачить.

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