В Ростове дети устроили катание на ватрушках прямо на братской могиле «Жертвам фашизма»

Фото: Александр Скрябин

В Ростове-на-Дону дети катались на ватрушках на братской могиле «Жертвам фашизма» в Змиевской балке. Глава города Александр Скрябин прокомментировал ситуацию 26 января в своем телеграм-канале.На снимках видно, что дети устроили на территории Змиевской балки аттракцион. Родители с малышами нашли место на склоне для катания на ватрушках. Недалеко расположена братская могила «Жертвам фашизма». Но это не место для веселья и развлечений. Катание детей вызвало шквал критики.- Некоторые делают неуместные фотографии рядом с памятниками, выгуливают собак, катаются на велосипедах или санках там, где во времена ВОВ была пролита кровь ни в чем не повинных людей. В этом месте германскими оккупантами были расстреляны и умерщвлены иными способами около 27 тысяч человек, - сказано в сообщении.По словам главы города, территория большая и открытая, однако это не место для развлечений. Он обратился к родителям с просьбой провести с детьми беседу. Проводить свой досуг стоит в специально предназначенных для этого местах.