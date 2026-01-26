Новости
Щуку-гиганта удалось поймать в морозы рыбаку из Ростовской области

Рыбак из Ростовской области поймал гигантскую щуку в мороз. Об этом рассказал Виталий Шульга.

Друзья отправились на рыбалку в сильный мороз, не ожидая улова. Но мимо проплыли огромные щуки и попались на крючок.

Одна из них была больше метра в длину и весила около 9-10 килограммов.
Фото: Виталий Шульга
