Щуку-гиганта удалось поймать в морозы рыбаку из Ростовской области

Фото: Виталий Шульга

Рыбак из Ростовской области поймал гигантскую щуку в мороз. Об этом рассказал Виталий Шульга.Друзья отправились на рыбалку в сильный мороз, не ожидая улова. Но мимо проплыли огромные щуки и попались на крючок.Одна из них была больше метра в длину и весила около 9-10 килограммов.