Рыбак раскрыл секреты успешной ловли в ночью на водоемах Ростовской области

Фото: Donday

Долгожданное завершение нерестового запрета 1 июня открыло широкие возможности для рыбаков Ростовской области. Однако, помимо традиционной утренней и дневной ловли, опытные рыболовы знают, что лето – идеальное время для ночной рыбалки, способной принести по-настоящему впечатляющие уловы. Заядлый рыбак Артем Краснов поделился с порталом DonDay своими проверенными секретами, акцентируя внимание на том, что успех ночной ловли кроется в грамотной организации процесса, а не только в дорогих снастях.По словам Артема, летним днем высокие температуры воды заставляют рыбу, особенно хищников, уходить на глубину или искать укрытия, снижая свою активность. Ночью же, когда вода остывает, хищники выходят на охоту, и шансы поймать крупный трофей значительно возрастают. Пик активности приходится на период с 22:00 до 03:30, когда большинство видов рыб прекращают дневную пассивность и приближаются к береговой зоне в поисках пищи.Ночью рыба предпочитает определенные участки водоема:- Зоны с перепадом глубин: места, где мелководье резко переходит в глубину, идеальны для засад хищника.- Места с подводной растительностью: камыши, кувшинки и коряги служат укрытием для мирной рыбы, привлекая тем самым хищника.- Подводные бровки: выход из глубоких ям и вход в них – это пути перемещения рыбы.- Морские притоки: сюда часто приносится корм, служащий приманкой для рыбы.Хотя Краснов подчеркивает важность организации, он также дает рекомендации по снастям, которые облегчат ночную рыбалку:- Удилище: чувствительное, но прочное, способное выдержать борьбу с крупной рыбой. Для спиннинга – быстрый строй, для фидера – средней жесткости.- Леска/шнур: предпочтительнее использовать плетеный шнур с яркой маркировкой или качественный флюорокарбоновый поводок, менее заметный в воде.- Поплавочная удочка: идеальны светящиеся поплавки.- Фидер: необходима надежная оснастка с грузилом, которое хорошо держит дно.- Спиннинг: выбор падает на агрессивные приманки, которые легко обнаружить в темноте.Особое внимание следует уделить выбору приманок. Ночью эффективны яркие, флуоресцентные или контрастные цвета – кислотно-зеленые, ярко-розовые, белые. Летом крупная рыба предпочитает более крупные приманки. Отличный выбор для спиннинга – крупные силиконовые виброхвосты, воблеры с активной игрой или блесны-вертушки.Для фидера и поплавочной удочки подойдут свежие наживки: опарыш, червь, кукуруза, бойлы. А для ловли крупного хищника, такого как сом или щука, живец остается беспроигрышным вариантом.Ночная рыбалка требует особой бдительности. Артем Краснов напоминает о необходимости иметь при себе:- Налобный фонарь с несколькими режимами яркости.- Запасные батарейки.- Компас или GPS-навигатор, особенно для незнакомых мест.- Полностью заряженный мобильный телефон.- Аптечку.- Удобную одежду для прохладных ночей.- Репелленты от насекомых.Самое главное – это терпение, – резюмирует рыболов. – Не стоит расстраиваться, если поклевок нет сразу. Слушайте водоем, обращайте внимание на звуки и всплески – это может подсказать, где находится рыба.