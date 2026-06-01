В Ростове жителей просят перенести начало купального сезона

В Ростове-на-Дону жителей просят воздержаться от купания с 1 июня. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.Ранее сообщалось о старте купального сезона с 1 июня. Продлиться он должен до 1 октября. Однако столбики термометров с прошлой недели не поднимаются выше +18 градусов, а ночью и вовсе холодает до +9…+11 градусов.- Купальный сезон ещё не начался, и вода не прогрелась до необходимой температуры, но теплая погода уже манит отдыхающих на водоёмы. К сожалению, именно в такое время возрастает риск несчастных случаев на воде, - сказано в сообщении.