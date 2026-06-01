Минстрой Ростовской области неправомерно расторг контракт на реконструкцию школы

Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным односторонний отказ между Минстроем региона и компанией подрядчиком на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции МБОУ Маньково-Березовской СОШ. ООО «Люмар-Проект» сумел доказать, что причиной задержек стали объективные обстоятельства, возникшие по вине самого заказчика.

Контракт на сумму 4,5 млн рублей был заключен в мае 2024 года. «Люмар-Проект» обязался до конца года завершить работы по строительству пристройки пищеблока. Однако в августе 2025 года заказчик в лице ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» заявил об одностороннем расторжении договора, обвинив подрядчика в несоблюдении условий. Минстрой утверждал, что «Люмар-Проект» не предоставил необходимые договоры, отчеты, согласования и расчеты, что препятствовало разработке проектной документации.

Компания-подрядчик не согласилась с такой трактовкой и обратилась в суд. В ходе разбирательств выяснилось, что возникшие трудности были связаны с особенностями расположения школы. Территория учебного заведения оказалась в охранных зонах двух объектов культурного наследия: местной церкви и здания бывшего училища. Выданное Минстроем техническое задание предусматривало увеличение этажности и площади пристройки, что противоречило нормам охранной зоны церкви. К тому же на момент начала работ охранные зоны для училища не были утверждены.

ООО «Люмар-Проект» заблаговременно уведомило заказчика о возникших противоречиях, однако Министерство не предприняло никаких шагов для их урегулирования, предпочтя расторгнуть контракт.

Суд пришел к выводу, что вина за срыв сроков лежит на Минстрое. Как результат - суд обязал Министерство компенсировать подрядчику судебные расходы в размере 50 тысяч рублей.
Фото: Donday
