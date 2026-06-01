Более 700 семей из Ростова получили ключи в ЖК «Движение61»
В Ростове-на-Дону 703 семьи получили квартиры в жилом комплексе «Движение61», который находится на территории «Нового Ростова». Это один из самых перспективных районов города.
На территории ЖК одновременно с жильем также строятся образовательные учреждения, а также места для активного досуга. Удобный выезд на проспект Шолохова позволяет добраться до центра города примерно за 20 минут. В непосредственной близости находятся Центральный автовокзал и крупные торговые центры.
Первый введенный в эксплуатацию кластер включает два жилых дома высотой от 9 до 22 этажей. Квартиры передаются с предчистовой отделкой. В жилых помещениях предусмотрены французские окна, система индивидуального отопления и теплые полы. Подземный паркинг связан с жилыми этажами лифтами, что обеспечивает дополнительный комфорт для жителей.
Особое внимание в проекте уделено благоустройству территории. Дворы организованы по концепции «без машин» и оборудованы современными детскими и спортивными площадками, а также зонами для отдыха. Рядом расположен широкий прогулочный бульвар с озеленением и пешеходными аллеями. На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения для магазинов, кафе, сервисных служб и пунктов выдачи заказов. Безопасность обеспечивается круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения.
В настоящее время на территории квартала продолжается строительство школы нового поколения, рассчитанной на 900 учеников. Общая площадь образовательного комплекса превысит 22 тысячи квадратных метров. Проект включает собственный стадион и спортивные площадки. В ближайшей перспективе также начнется возведение детского сада на 400 мест.
Дополнительной точкой притяжения станет парк «Патриарший», который создается с октября 2024 года. На территории площадью около 10 гектаров появятся спортивные зоны, скейт-парк, площадки для воркаута и прогулочные аллеи для спокойного отдыха. Кроме того, здесь планируется строительство храма Успения Пресвятой Богородицы.
Церемония передачи ключей новоселам прошла в праздничной атмосфере. Для гостей организовали фотозоны, музыкальную программу с диджеем, развлекательные площадки для детей и праздничный фуршет. Инициатором выступил гендиректор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
Проект «Движение61» включает 19 жилых домов и более пяти тысяч квартир. Вместе с жилой застройкой здесь создаются парковые пространства, бульвары, образовательные учреждения и другие объекты инфраструктуры. Новый район продолжает активно развиваться и уже становится домом для сотен ростовских семей.
Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, входит в ГК «ЮгСтройИнвест», https://gk-usi.ru/.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
