ФК «Ростов» выплатит свыше 313 миллионов рублей за долг по аренде земли

Судебное разбирательство по поводу задолженности ФК «Ростов» за аренду земельного участка завершилось частичным удовлетворением иска ДИЗО Ростова-на-Дону. Как следует из информации в картотеке Арбитражного суда Ростовской области, клуб обязан выплатить более 313 миллионов рублей.

Речь идет об участке площадью 21,2 гектара, расположенном на Пойменной в Ростове-на-Дону, который ФК «Ростов» арендовал для строительства тренировочной базы. Задолженность за аренду накопилась за период с марта 2021 по сентябрь 2025 года.

Изначально, в июле предыдущего года, власти Ростова-на-Дону требовали взыскать с клуба свыше 475 миллионов рублей. Однако, изучив материалы дела, суд счел обоснованными 232,9 миллиона рублей основного долга и 80,8 миллиона рублей штрафных начислений (пени). Таким образом, общая сумма, подлежащая взысканию, составила 313,7 миллиона рублей.

Стоит отметить, что в апреле 2026 года этот же участок был возвращен в распоряжение ДИЗО. Причиной тому, по словам городских властей, стало невыполнение футбольным клубом условий договора, касающихся сроков строительства объекта.
