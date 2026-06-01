В Ростове более 2-тысяч выпускников сдают ЕГЭ по химии, литературе и истории

В Ростове выпускники сдают ЕГЭ по химии, литературе и истории. 1 июня стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена.Как сообщил глава города Александр Скрябин, первый экзамен собрал более двух тысяч ребят. Результаты первого экзаменационного дня станут известны 17 июня.На следующий день, 2 июня, выпускники 9-го класса напишут первый экзамен по математике. Участие в нем примут почти 13 тысяч школьников.В этом году период сдачи ГИА начался позже обычного, не ранее 1 июня. Такое решение было принято Рособрнадзором.