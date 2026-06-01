В Ростове более 2-тысяч выпускников сдают ЕГЭ по химии, литературе и истории
В Ростове выпускники сдают ЕГЭ по химии, литературе и истории. 1 июня стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена.
Как сообщил глава города Александр Скрябин, первый экзамен собрал более двух тысяч ребят. Результаты первого экзаменационного дня станут известны 17 июня.
На следующий день, 2 июня, выпускники 9-го класса напишут первый экзамен по математике. Участие в нем примут почти 13 тысяч школьников.
В этом году период сдачи ГИА начался позже обычного, не ранее 1 июня. Такое решение было принято Рособрнадзором.