Фестиваль армянской культуры в Ростове собрал более пяти тысяч гостей

- Гости познакомились с армянской культурой через музыку, танцы, ремесла, национальную кухню и интерактивные площадки, - рассказали в Нахичеванской-на-Дону армянской общине.

- Событие напомнило нам о важности национальных традиций, дружбы и уважения между народами России, - поделился один из гостей фестиваля.

В Ростове-на-Дону состоялся фестиваль армянской культуры. Его провели 31 мая в рамках Года единства народов России.Одной из главных площадок для горожан стал торговый центр. Концертная программа привлекла внимание посетителей и превратила обычный поход по магазинам в культурное событие. Гости смогли не только посмотреть выступления, но и принять участие в разных активностях. Для них работали этномаркет, творческие зоны, детские мастер-классы, лекции, гастрономические площадки и фотозоны.В Ростове такое масштабное мероприятие проходит уже в четвертый раз. В этом году фестиваль посетили более пяти тысяч человек.