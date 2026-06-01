Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Фестиваль армянской культуры в Ростове собрал более пяти тысяч гостей

Фестиваль армянской культуры в Ростове собрал более пяти тысяч гостей
В Ростове-на-Дону состоялся фестиваль армянской культуры. Его провели 31 мая в рамках Года единства народов России.

Одной из главных площадок для горожан стал торговый центр. Концертная программа привлекла внимание посетителей и превратила обычный поход по магазинам в культурное событие. Гости смогли не только посмотреть выступления, но и принять участие в разных активностях. Для них работали этномаркет, творческие зоны, детские мастер-классы, лекции, гастрономические площадки и фотозоны.

- Гости познакомились с армянской культурой через музыку, танцы, ремесла, национальную кухню и интерактивные площадки, - рассказали в Нахичеванской-на-Дону армянской общине.


В Ростове такое масштабное мероприятие проходит уже в четвертый раз. В этом году фестиваль посетили более пяти тысяч человек.

- Событие напомнило нам о важности национальных традиций, дружбы и уважения между народами России, - поделился один из гостей фестиваля.

Фото: Нахичеванская-на-Дону армянская община; Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика