Фестиваль армянской культуры в Ростове собрал более пяти тысяч гостей
В Ростове-на-Дону состоялся фестиваль армянской культуры. Его провели 31 мая в рамках Года единства народов России.
Одной из главных площадок для горожан стал торговый центр. Концертная программа привлекла внимание посетителей и превратила обычный поход по магазинам в культурное событие. Гости смогли не только посмотреть выступления, но и принять участие в разных активностях. Для них работали этномаркет, творческие зоны, детские мастер-классы, лекции, гастрономические площадки и фотозоны.
В Ростове такое масштабное мероприятие проходит уже в четвертый раз. В этом году фестиваль посетили более пяти тысяч человек.