Белокалитвинский городской суд обязал РЖД починить пешеходный мост к станции

Белокалитвинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры на обязание ОАО «РЖД» починить разрушающийся пешеходный мост, по которому пешеходы пересекают железную дорогу.

Плачевное состояние объекта жители и гости Белой Калитвы замечали уже давно. В адрес администрации поступали жалобы — весь мост в дырах и рытвинах, лестница крошится под ногами, опоры и перекрытия выглядят подозрительно. Чиновники разводили руками, так как мост над рельсами это ведомство железнодорожников.

Отчаявшиеся жители писали звонили в РЖД и писали во все инстанции. Наконец прокуратура провела проверку. Эксперты нашли многочисленные повреждения сходов, пролетов, опор и несущих конструкций. Предупреждения не помогли. Делом занялся суд.

31 мая в Южной транспортной прокуратуре сообщили: Белокалитвинский районный суд поддержал иск к железнодорожникам. ОАО «РЖД» придется провести ремонт в течение года.
Фото: Rostov.ru
