В Ростове инвесторы отказывают от покупки гостиницы «Московская» на Большой Садовой. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на источник в риэлторской компании.Причиной нежелания становится владельцем знакового памятника архитектуры стали огромные вложения помимо самой покупки. Нынешний собственник поставил ценник 295 млн рублей. Но в него не входят противоаварийные, реставрационные и отделочные работы. А учитывая, что здание не экспонировалось с 2000-х годов эти виды работ потребуют еще сотни млн рублей.Объектом уже интересовались несколько потенциальных покупателей. Однако после увиденного объема работ бизнесмены засомневались, окупятся ли вложенные средства. Кроме того, все работы нужно согласовывать с комитетом ОКН, поскольку у объекта есть охранный статус. Как показывает практика, такие согласования занимают годы.Нынешний владелец задания не отказывается от восстановления гостиницы, но пока результата не заметно. Последние десятилетие здание в центре города завешено баннером.Для ростовчан - это является знаковым зданием в истории города. Оно было построено в 1893–1896 годах. В довоенные и послевоенные годы в ней останавливались известные деятели культуры — Любовь Орлова, Леонид Утесов, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Лев Кассиль, Роберт Рождественский, Анатолий Сафонов, Михаил Шолохов и другие. У Шолохова были постоянные апартаменты на втором этаже, номер 25.