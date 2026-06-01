Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ростовская АЭС работает в штатном режиме после атаки дронов на Волгодонск

Ростовская АЭС работает в штатном режиме после атаки дронов на Волгодонск


Ростовская АЭС, расположенная в Волгодонске, работает штатно после атаки дронов после сбития дронов в городе в ночь с 31 мая на 1 июня. Об этом сообщили сотрудники предприятия в социальных сетях.

По данным атомщиков, радиационный фон в норме, три энергоблока работают по графику, а последний на плановом ремонте.

Напомним, что средства ПВО сбили в этот раз 20 беспилотников над Ростовской областью. Кроме Волгодонска под удар попал Каменск-Шахтинский и еще десять районов региона.
фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика