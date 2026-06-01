Ростовская АЭС работает в штатном режиме после атаки дронов на Волгодонск

Ростовская АЭС, расположенная в Волгодонске, работает штатно после атаки дронов после сбития дронов в городе в ночь с 31 мая на 1 июня. Об этом сообщили сотрудники предприятия в социальных сетях.По данным атомщиков, радиационный фон в норме, три энергоблока работают по графику, а последний на плановом ремонте.Напомним, что средства ПВО сбили в этот раз 20 беспилотников над Ростовской областью. Кроме Волгодонска под удар попал Каменск-Шахтинский и еще десять районов региона.