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Глава Аксайского района Виталий Борзенко ушел с должности

Глава Аксайского района Виталий Борзенко ушел с должности

Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко ушел с должности. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал DonDay. Государственная Дума уже удовлетворила прошение чиновника.

На днях жителям должны представить нового главу района. Претендентом на это место стал директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений донского региона Сергей Бодряков.

Напомним, экс-глава Виталий Борзенко находится в СИЗО до 11 августа. Он был задержан в санатории Кисловодска 12 апреля по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

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