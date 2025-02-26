Семьям погибших бойцов из Батайска вручили государственные награды

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В Ростовской области прошла церемония вручения государственных наград семьям солдат, отдавших свои жизни за Родину. Мероприятие состоялось 26 февраля в Батайске в рамках заседания городской думы.42-летний Сергей Емельянов из Батайска был посмертно награжден орденом Мужества за героизм, проявленный в боях за Часов Яр в ноябре 2024 года. Его вдова приняла награду мужа.Также посмертно был отмечен подвиг 25-летнего Антона Кравченко, призванного на службу осенью 2022 года. После исчезновения без вести в апреле 2024 года в октябре подтвердилась его гибель. Орден Мужества был передан его матери.Кроме того, посмертной награды удостоился Надари Абшелава, также житель Батайска, о котором, к сожалению, информации не имеется.Медалью «За храбрость» II степени был награжден 21-летний Вадим Хегай, уроженец Батайска, ранее удостоенный ордена Мужества. Призванный в армию в сентябре 2022 года он скончался от второго смертельного ранения в сентябре 2024 года под Артемовском. Награда была вручена его младшему брату.