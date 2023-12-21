Семья батайчан, в которой погибли трое человек, была неблагополучной и состояла на учете

Фото: Батайское время

Стали известны подробности жуткой трагедии, которая случилась в Батайске 20 декабря. При пожаре в частном доме погибла 59-летняя женщина и двое ее внуков трех и шести лет.Ольга Поступаева проживала в доме со своей 84-летней матерью, двумя дочерьми и внуками. Семья стояла на учете в ПДН, потому что дочери не занимались воспитанием своих детей, вели асоциальный образ жизни и редко появлялись дома. Поэтому ухаживать за внуками пришлось Ольге и ее старенькой матери.Вскоре одну из дочерей женщины лишили родительских прав. Органы опеки забрали старших детей: 13-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. Их уже забрали в новую семью. У бабушек на воспитании остались трое детей второй дочери - трех, шести и восьми лет. Из-за того, что семья жила на пенсии, денег не хватало даже на еду. Неравнодушные горожане помогали им едой и одеждой.Дела стали совсем плохи, когда 59-летняя Ольга перестала ходить. Ее старенькая мама просто не справлялась одна с детьми и лежачей дочерью.Пожар в доме вспыхнул около 23:00. Спастись успел только 8-летний мальчик и его прабабушка. Ольга и еще двое ее внуков сгорели.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что причиной трагедии стала детская шалость с огнем.