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В Батайске по факту гибели при пожаре бабушки с двумя внуками возбудили дело

В Батайске по факту гибели при пожаре бабушки с двумя внуками возбудили дело
По факту гибели трех человек при пожаре в Батайске возбудили уголовное дело. Жуткая трагедия случилась 20 декабря в доме на улице Тургенева.

В тот день бабушка и прабабушка находились с тремя внуками дома. Один из детей играл с огнем, пока взрослые отвлеклись. Пламя быстро распространилось на площади 70 квадратных метров. Испугавшись, 8-летний мальчик выбежал из дома, удалось спастись и 84-летней бабушке. Однако 59-летняя пенсионерка и двое детей, 3 и 6 лет, не смогли вовремя уйти. Они сгорели заживо в полыхающем доме.

По факту случившегося ЧП возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Следствием назначены все необходимые экспертизы, прокуратура проводит проверку. На место экстренно выехал зампрокурора города Виталий Брехачев.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования главу ведомства по Ростовской области Аслана Хуаде.
Фото: DonDay.ru/ГУ МЧС по Ростовской области.
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