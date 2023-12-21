Бабушка с двумя внуками погибла при пожаре в Батайске

Фото/видео: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Батайске двое детей с бабушкой заживо сгорели при пожаре в частном доме. Жуткое ЧП случилось 20 декабря около 22:40 на улице Тургенева, 72.В тот вечер дома были трое маленьких детей, бабушка и прабабушка. Один из внуков, оставшись без присмотра взрослых, стал играть с огнем. Пламя быстро перебросилось на вещи и мебель. Через несколько минут полыхала уже вся комната. Испугавшись, 8-летний мальчик выбежал из дома. Также удалось спастись 84-летней прабабушке. А 59-летняя бабушка и двое детей в возрасте 3 и 6 лет не смогли выбраться из горящего жилья.К приезду огнеборцев полыхал весь дом. Площадь ЧП достигла 70 квадратных метров. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, полностью ликвидировать пламя удалось через час.