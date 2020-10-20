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Семиклассник из Ростова победил на международном музыкальном конкурсе им. С. В. Рахманинова

Семиклассник из Ростова победил на международном музыкальном конкурсе им. С. В. Рахманинова
Ростовчанин Максим Милославский стал одним из победителей на международном конкурсе имени С. В. Рахманинова. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде с 1 по 5 октября. О подготовке и успешном выступлении пианиста Rostov.ru рассказала его преподаватель Елена Литвинова.

На конкурс мальчик приехал с родителями. Максим исполнил три произведения в первом туре и четыре - во втором. В программу пианиста вошли произведения Бетховена, Рахманинова, Баха, Шопена и Ференца Листа. Пианист успешно выступил во всех турах, однако войти в тройку лидеров ему не удалось. Юному ростовчанину досталось призовое четвертое место. Несмотря на это, Максим не расстроен, что не стал в этот раз лауреатом.

- Он трезво оценивает свои способности и понимает, что этот конкурс намного сложнее предыдущих, в которых ему доводилось участвовать. Максим получает удовольствие от самого процесса участия в конкурсе. Конечно, ему есть к чему стремиться, и он усердно работает над уровнем своего мастерства, - делится преподаватель пианиста.

Елена Литвинова добавила, что Максим боролся за победу с воспитанниками специализированных музыкальных школ, что уже является победой для юного пианиста.

Максим занимается в музыкальной школе по классу фортепиано с семи лет. Мальчик воспитывается в семье музыкантов: и родители, и его старший брат тоже учились в ростовской ДМШ имени Ипполитова-Иванова. С 2019 года мальчик учится не только в детской музыкальной школе, но и несколько раз в неделю посещает специальную среднюю музыкальную школу при ростовской консерватории. Благодаря своему труду и возможности охватывать большой объем музыкальных произведений, юный пианист является стипендиатом и участником программ благотворительного фонда имени В. Т. Спивакова для одаренных детей.

Стоит отметить, что этот конкурс стал не первым в копилке 13-летнего Максима. За пять лет мальчик неоднократно становился призером городских и областных конкурсов, а также дважды - лауреатом всероссийского конкурса «Признание». Кроме того, пианист является лауреатом и международных юношеских конкурсов.

Мальчик не намерен останавливаться на достигнутом. Максим учит новую программу, в которую вошли произведения Бетховена, Эдварда Грига, а также московский этюд № 6 и композиция из балета «Щелкунчик». Своим мастерством он собирается покорить жюри на следующем конкурсе.

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