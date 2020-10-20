Семиклассник из Ростова победил на международном музыкальном конкурсе им. С. В. Рахманинова

Ростовчанин Максим Милославский стал одним из победителей на международном конкурсе имени С. В. Рахманинова. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде с 1 по 5 октября. О подготовке и успешном выступлении пианиста Rostov.ru рассказала его преподаватель Елена Литвинова.На конкурс мальчик приехал с родителями. Максим исполнил три произведения в первом туре и четыре - во втором. В программу пианиста вошли произведения Бетховена, Рахманинова, Баха, Шопена и Ференца Листа. Пианист успешно выступил во всех турах, однако войти в тройку лидеров ему не удалось. Юному ростовчанину досталось призовое четвертое место. Несмотря на это, Максим не расстроен, что не стал в этот раз лауреатом.- Он трезво оценивает свои способности и понимает, что этот конкурс намного сложнее предыдущих, в которых ему доводилось участвовать. Максим получает удовольствие от самого процесса участия в конкурсе. Конечно, ему есть к чему стремиться, и он усердно работает над уровнем своего мастерства, - делится преподаватель пианиста.Елена Литвинова добавила, что Максим боролся за победу с воспитанниками специализированных музыкальных школ, что уже является победой для юного пианиста.Максим занимается в музыкальной школе по классу фортепиано с семи лет. Мальчик воспитывается в семье музыкантов: и родители, и его старший брат тоже учились в ростовской ДМШ имени Ипполитова-Иванова. С 2019 года мальчик учится не только в детской музыкальной школе, но и несколько раз в неделю посещает специальную среднюю музыкальную школу при ростовской консерватории. Благодаря своему труду и возможности охватывать большой объем музыкальных произведений, юный пианист является стипендиатом и участником программ благотворительного фонда имени В. Т. Спивакова для одаренных детей.Стоит отметить, что этот конкурс стал не первым в копилке 13-летнего Максима. За пять лет мальчик неоднократно становился призером городских и областных конкурсов, а также дважды - лауреатом всероссийского конкурса «Признание». Кроме того, пианист является лауреатом и международных юношеских конкурсов.Мальчик не намерен останавливаться на достигнутом. Максим учит новую программу, в которую вошли произведения Бетховена, Эдварда Грига, а также московский этюд № 6 и композиция из балета «Щелкунчик». Своим мастерством он собирается покорить жюри на следующем конкурсе.