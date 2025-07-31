Мировых судей избрали в Ростовской области

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В Ростовской области избрали семь мировых судей. Их кандидатуры одобрили 31 июля на заседании Законодательного Собрания региона.Двоих судей назначили на три года. В Каменском судебном районе на участок № 3 утвердили Софью Данилову. В Шахтинском судебном районе на участок № 9 — Романа Попова.Пятерых судей избрали без ограничения срока полномочий. Ирина Носко стала судьей на участке № 1 в Октябрьском судебном районе Ростова-на-Дону. Ирина Солонченко получила должность на участке № 8 в Каменском судебном районе.Олег Буряк утвержден на участок № 3 в Морозовском судебном районе.В Неклиновском судебном районе Олега Клюева избрали на участок № 1 на три года.Мировым судьей на участке № 10 в Таганрогском судебном районе стал Артем Ромашевский.[s][/s]