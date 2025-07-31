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Мировых судей избрали в Ростовской области

Мировых судей избрали в Ростовской области
В Ростовской области избрали семь мировых судей. Их кандидатуры одобрили 31 июля на заседании Законодательного Собрания региона.

Двоих судей назначили на три года. В Каменском судебном районе на участок № 3 утвердили Софью Данилову. В Шахтинском судебном районе на участок № 9 — Романа Попова.

Пятерых судей избрали без ограничения срока полномочий. Ирина Носко стала судьей на участке № 1 в Октябрьском судебном районе Ростова-на-Дону. Ирина Солонченко получила должность на участке № 8 в Каменском судебном районе.

Олег Буряк утвержден на участок № 3 в Морозовском судебном районе.

В Неклиновском судебном районе Олега Клюева избрали на участок № 1 на три года.

Мировым судьей на участке № 10 в Таганрогском судебном районе стал Артем Ромашевский.[s][/s]
Фото: Donday
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