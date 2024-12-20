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Самолет донской компании «Азимут» совершил вынужденную посадку

Самолет донской компании «Азимут» совершил вынужденную посадку
Еще один Sukhoi Superjet ростовской компании «Азимут» совершил экстренную посадку. Инцидент произошел 18 декабря в Москве. Об этом сообщил канал «Авиаторщина».

По информации канала, Sukhoi Superjet-100 (RA-89189) летел из Москвы в Санкт-Петербург. На высоте 3000 метров экипаж заметил, что некоторые створки шасси не закрыты полностью. В связи с выявленной неисправностью командир приняли решение вернуться обратно.

Через полчаса самолет успешно приземлился. В дальнейшем борт был временно отстранен от полетов, а пассажирам пришлось ждать еще три часа запасного рейса.

Это уже двадцать пятый инцидент с воздушными судами компании «Азимут» в текущем году.

Отметим, что в конце ноября после жесткой посадки в Турции загорелся самолет, затем пассажиры рейса Сочи-Тель-Авив также вынуждены были ждать резервный борт из-за неисправности самолета. Вылет затянулся почти на восемь часов по техническим причинам.
Фото: Азимут.
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