У самолета донской авиакомпании «Азимут» возникла проблема с шасси во время полета

Фото: Ростов ру

Самолет донской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку. Информация об этом появилась в телеграм-канале Aviaincident.После взлета экипаж доложил о проблеме: не все створки шасси были закрыты. Самолет находился на высоте около 10 тысяч футов. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета, то есть во «Внуково».В результате инцидента никто не пострадал, и помощь не потребовалась.