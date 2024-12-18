Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

У самолета донской авиакомпании «Азимут» возникла проблема с шасси во время полета

У самолета донской авиакомпании «Азимут» возникла проблема с шасси во время полета
Самолет донской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку. Информация об этом появилась в телеграм-канале Aviaincident.

После взлета экипаж доложил о проблеме: не все створки шасси были закрыты. Самолет находился на высоте около 10 тысяч футов. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета, то есть во «Внуково».

В результате инцидента никто не пострадал, и помощь не потребовалась.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.