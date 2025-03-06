Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Самолет авиакомпании «Азимут» экстренно вернулся в аэропорт

Самолет авиакомпании «Азимут» экстренно вернулся в аэропорт
Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» вернулся в пункт вылета 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рейс А47029 из Москвы в Ереван был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Причиной экстренного возвращения стало срабатывание индикатора неисправности на борту. Самолет успешно приземлился в аэропорту Внуково в 10:37. Пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.

Это уже не первый случай экстренного возвращения самолета авиакомпании «Азимут» за последнее время. С начала года зафиксировано более десяти случаев.

Напомним, что 24 ноября 2024 года самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки в Анталье. На борту находился 91 человек. После этого инцидента Ространснадзор провел проверки. Ведомство выявило более 20 нарушений в области безопасности полетов.

В 2024 году около 12% посадок самолетов Sukhoi Superjet 100 сопровождались опасным явлением — «козлением». Это приземление, при котором самолет подпрыгивает при касании взлетно-посадочной полосы. Такая посадка судна приводит к его дополнительной нагрузке и увеличивает риск повреждения самолета.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.