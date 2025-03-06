Самолет авиакомпании «Азимут» экстренно вернулся в аэропорт

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Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» вернулся в пункт вылета 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.Рейс А47029 из Москвы в Ереван был вынужден вернуться в аэропорт Внуково. Причиной экстренного возвращения стало срабатывание индикатора неисправности на борту. Самолет успешно приземлился в аэропорту Внуково в 10:37. Пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.Это уже не первый случай экстренного возвращения самолета авиакомпании «Азимут» за последнее время. С начала года зафиксировано более десяти случаев.Напомним, что 24 ноября 2024 года самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки в Анталье. На борту находился 91 человек. После этого инцидента Ространснадзор провел проверки. Ведомство выявило более 20 нарушений в области безопасности полетов.В 2024 году около 12% посадок самолетов Sukhoi Superjet 100 сопровождались опасным явлением — «козлением». Это приземление, при котором самолет подпрыгивает при касании взлетно-посадочной полосы. Такая посадка судна приводит к его дополнительной нагрузке и увеличивает риск повреждения самолета.