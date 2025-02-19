Самолет авиакомпании «Азимут» после взлета вернулся обратно в аэропорт Москвы

Фото: Азимут

Судно Ростовской авиакомпании «Азимут» после взлета вернулось обратно в аэропорт Москвы. Причиной возвращения стала техническая неисправность в самолете. Рейс А47107 выполнял маршрут Москва – Тбилиси 19 февраля.В соцсетях компании перевозчика сообщили, что после того, как самолет вылетел со взлетной полосы, на борту обнаружили техническую неисправность. Командир вернул самолет на стоянку аэропорта Внуково.Донская авиакомпания не уточнила, какая именно была поломка. Однако пассажирам пришлось отправляться в Тбилиси на резервном самолете.