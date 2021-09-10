Салют прогремел в Ростове в честь Дня города

В донской столице в День города прогремел салют. Яркое зрелище ростовчане и гости могли наблюдать в 22.00 на левом берегу.В небо запустили десятки ярких фейерверков. Несмотря на большое количество вспышек, за несколько километров от шоу салюта уже не было видно.Салют длился около пяти минут, но горожане остались довольны увиденным. Ведь до последнего проведение мероприятия было под угрозой, и буквально за день до Дня города салют решили все-таки запустить.