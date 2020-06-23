В Ростове-на-Дону прошел праздничный салют посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: фоторепортаж

Салют посвященный 77-летю Победы в Великой Отечественной войне прошел в донской столице. 24 июня с 23:00 над стадионом Ростов-Арена можно было наблюдать залпы разнообразнейших фейерверков.Сначала для граждан небесное событие стало казаться скучным. Мало того, что из-за пандемии коронавируса приходится наблюдать за всем из своего окна, так еще и вместо обещанных залпов мелькали несколько небольших вспышек. Так продолжалось около шести минут, пока небо не засияло от взрывов огромного количества одновременно запущенных фейерверков.Теперь область запуска салютов расширилась вплоть до Ворошиловского моста. От постоянного шума у людей, даже сидящих дома, закладывало уши, а небо превратилось в арену для светопредставлений. Атмосферу праздника помогли создать 18 пусковых фейрверочных комплексов и десять видов салютов. Общая палитра всех салютов составила семь цветовых гамм и все они перемешивались в огромном световом хороводе.Примечательно то, что праздник закончился спустя около 20 минут после начала. Ростовчане сейчас пребывают в настоящем шоке, ведь помимо той красоты, что они увидели, теперь им будет сложно заснуть от звона в ушах.