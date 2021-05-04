В Ростове прогремел праздничный салют

9 мая в Ростове-на-Дону завершилось праздничным салютом. Фейерверк запустили в 22:00.Вспышки в небе можно было наблюдать несколько минут. Чтобы увидеть их лично, на Театральной площади города собрались десятки ростовчан. Однако посмотреть салют не удалось. С привычной смотровой площадки на площади его было не видно.Остальные смотрели салют в прямой трансляции правительства. Онлайн можно было наблюдать даже как заряжают орудия. Пускали фейерверк с левого берега Дона, неподалеку от «Ростов Арены».