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В Ростове прогремел праздничный салют

В Ростове прогремел праздничный салют
9 мая в Ростове-на-Дону завершилось праздничным салютом. Фейерверк запустили в 22:00.

Вспышки в небе можно было наблюдать несколько минут. Чтобы увидеть их лично, на Театральной площади города собрались десятки ростовчан. Однако посмотреть салют не удалось. С привычной смотровой площадки на площади его было не видно.

Остальные смотрели салют в прямой трансляции правительства. Онлайн можно было наблюдать даже как заряжают орудия. Пускали фейерверк с левого берега Дона, неподалеку от «Ростов Арены».

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