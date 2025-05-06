С начала весны случилось 255 ландшафтных пожаров в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области за март и апрель зафиксировано 255 природных пожаров. Об этом сообщает официальный сайт правительства.За два месяца огонь уничтожил 6,5 гектара растительности, что равно площади девяти футбольных полей. Главной причиной возгораний стали действия людей. Они сжигали мусор, разводили костры в неположенных местах и бросали непотушенные окурки.Пожарные настоятельно просят жителей соблюдать правила безопасности в период повышенной пожароопасности. Даже маленькая искра может быстро распространиться и уничтожить большие участки природы.