С начала года в Ростовской области ботулизмом заболели пять человек, один скончался
В Ростовской области с начала 2022 года пять человек заразились ботулизмом, один из них скончался. Все они отравились вяленой рыбой, приготовленной дома. Об этом сообщили в администрации донской столицы.
Ранее Rostov.ru подробнее рассказывал о летальном случае при ботулизме. В начале июня 50-летний житель Таганрога съел рыбу, а через время ему стало плохо. Мужчина долго не обращался в больницу, пока его состояние не стало критическим. Его госпитализировали в реанимацию, но спасти не смогли. Заболевший скончался в медучреждении.
Ботулизм - это отравление ботулотоксином (он в 375 раз сильнее яда гремучей змеи), который накапливается в пищевых продуктах. Чаще всего это рыба или грибы. Однако микроб может находиться в любых продуктах, загрязненных почвой, придонным илом или содержимым кишечника домашних животных и птиц.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, обработка рыбы в домашних условиях не способна полностью уничтожить бактерии. Они выдерживают кипячение более 30 минут и устойчивы к действию желудочного сока.
Признаки ботулизма схожи с кишечным отравлением: тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Специалисты настаивают на скором обращении к врачам при появлении первых симптомов отравления.