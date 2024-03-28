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С начала года в Ростове 14 человек пострадали от укусов клещей

С начала года в Ростове 14 человек пострадали от укусов клещей
С начала 2024 года в Ростове 14 человеке пострадали от укусов клещей. Информацию об этом 28 марта сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Случаи укусов паразитов участились из-за потепления. Клещи просыпаются при температуре от +3 градусов. Наиболее активными они бывают, когда воздух прогревается до +10. Укус клеща несет с собой инфекционное заболевание. Самое опасное из них - клещевой энцефалит.

Болезнь поражает нервную систему человека и вызывает воспаление мозга. К симптомам инфекции относятся тошнота и многократная рвота, боязнь света и боль в области глаз. Также все это сопровождается повышением температуры тела до 40 градусов.

Всего в Ростовской области с начала года от укусов клещей пострадали 39 человек.
Фото: Правительство Ростовской области
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